الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في الزعفرانية والمشتل

2021/09/13 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 6 متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات في العاصمة بغداد، مشيرة الى ضبط مواد مخدرة بحوزتهم.

وذكر بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفرزة من استخبارات بغداد، تمكنت من إلقاء القبض بالجرم المشهود على اثنين من المتهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، يستقلان عجلة نوع جكسارة"، لافتا الى ان عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات تفيذ بمحاولة نقل المواد المخدرة بعجلات فخمة تجنباً للتفتيش، حيث تم نصب كمين محكم في سيطرة مدخل منطقة "كمب سارة"، وضبط بحوزتهما 500غم من مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي وميزان الكتروني".

واضاف البيان ان "قوة من اللواء الثاني للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات اللواء ومفرزة من مكافحة المخدرات، نفذت عملية إلقاء قبض بحق أربعة من المتهمين بينهم امرأة بتهم تعاطي المواد المخدرة في منطقة المشتل، وضبطت بحوزتهم 4 بايبات واركيلة تستخدم للتعاطي"، مؤكدا "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى جهة الطلب والاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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