الانواء الجوية: تصاعد للغبار بدءاً من الخميس

2021/09/13 | 10:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الأثنين 13 ايلول 2021 والأيام التي تليه.

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