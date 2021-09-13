2021/09/13 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 6 متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفرزة من استخبارات بغداد ، تمكنت من إلقاء القبض بالجرم المشهود على اثنين من المتهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد ، يستقلان عجلة نوع جكسارة ، تمت عملية إلقاء القبض بعد ورود معلومات تفيذ بمحاولة نقل المواد المخدرة بعجلات فخمة تجنباً للتفتيش ، حيث تم نصب كمين محكم في سيطرة مدخل منطقة "كمب سارة" ، وضبط بحوزتهما 500غم من مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي وميزان الكتروني".

واضافت ان "قوة من اللواء الثاني للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات اللواء ومفرزة من مكافحة المخدرات ، نفّذت عملية إلقاء قبض بحق أربعة من المتهمين بينهم امرأة بتهم تعاطي المواد المخدرة في منطقة "المشتل" ، وضبط بحوزتهم 4 بايبات واركيلة تستخدم للتعاطي"، مبينة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى جهة الطلب والاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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