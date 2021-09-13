مقتل 4 وإصابة شخصين بحادث مروري في بابل

2021/09/13 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

قضى أربع اشخاص نحبهم، اليوم الاثنين، فيما أصيب شخصين اثنين بحادث مروري شرق بابل.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "حادثاً مرورياً وقع في ناحية الشوملي شرق مدينة الحلة بمحافظة بابل، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة شخصين آخرين".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث إلى الطب العدلي لغرض تسليمهم إلى ذويهم".

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