2021/09/13 | 10:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الأحد، إنه لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم بين طهران والوكالة لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف جروسي في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، بعد عودته من طهران أنه تم حل المشكلة الأكثر إلحاحاً على الأقل حيث تسمح إيران الأن للوكالة بالاحتفاظ بأجهزة التسجيل الخاصة بها التي تراقب النشاط النووي الايراني.

غير أن مفتشى الوكالة لن يتمكنوا من الوصول إلى البيانات المخزنة في الأجهزة.

وقال للصحافيين في مطار فيينا: “لا يمكن أن يكون هذا حلاً دائماً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الطاقة الذرية”: لم يتم التوصل بعد لحل دائم في النزاع النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الطاقة الذرية”: لم يتم التوصل بعد لحل دائم في النزاع النووي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).