الزبير تخصص 20 الف دونم لزراعة الموسم الشتوي

2021/09/13 | 10:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت شعبة زراعة الزبير غرب البصرة، أن خطة الموسم الشتوي ضمن واقع الشعبة شملت الأراضي الزراعية المتعاقدة وقيد الانجاز والبالغة أكثر من 20 ألف دونم لكافة المحاصيل الزراعية.

وقال مدير الشعبة صالح حسن إنها تضمنت زراعة محاصيل الطماطم والرقي والبطيخ والثوم والبصل والحنطة والشعير، وضمن مساحات تفوق المواسم الماضية وتعتمد على الري من خلال الابار الارتوازية والسطحية.

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