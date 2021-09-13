السعودية.. القبض على 8 ارتكبوا 27 جريمة بـ600 ألف ريال

2021/09/13 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، القبض على 8 أشخاص من حملة الجنسية اليمنية عقب الاشتباه فيهم ارتكاب 27 جريمة، وفقا لما ذكرت صحف ومواقع محلية، الاثنين.

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