2021/09/13 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

في الاتجاه المعاكس تماما لما ترمي اليه اصلاحات الورقة البيضاء انخفضت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية من اجمالي الايرادات لغاية تموز ٢٠٢١ الى ٨٪؜ فقط مقابل ٩٢٪؜ للايرادات النفطية بينما كانت ١١٪؜ للايرادات غير النفطية مقابل ٨٩٪؜ للايرادات النفطية عام ٢٠٢٠ !!

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الايرادات غير النفطية بالاتجاه المعاكس.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الايرادات غير النفطية بالاتجاه المعاكس.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).