2021/09/13 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بإن مطار العاصمة الأفغانية، شهد وصول أول طائرة تنفذ رحلة تجارية دولية، بعد انسحاب الجيش الأميركي من كابل.وذكرت الوكالة، :”هبطت في مطار كابل اليوم الاثنين، أول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منذ الانسحاب الأمريكي..



هبوط أول طائرة تجارية في أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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