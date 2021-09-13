2021/09/13 | 11:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسم خشان يرفض التراجع عن تصريحه ضد الصدر.. فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/13 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم خشان يرفض التراجع عن تصريحه ضد الصدر.. فيديو) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم خشان يرفض التراجع عن تصريحه ضد الصدر.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).