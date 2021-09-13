يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام.. اكتشاف

2021/09/13 | 11:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اكتشفت بعثة تنقيب بريطانية، برفقة فريق عراقي، "معبد الخمسين" الذي يعود إلى مدينة كرسو السومرية، والتي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، وتقع شمال محافظة ذي قار.

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وقال مدير مفتشية آثار وتراث المحافظة عامر عبد الرزاق للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "بعثة بريطانية اكتشفت معبد الالينو أو المعبد الخمسين، الذي يعود تأريخه إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وكان على ما يبدو مكرسًا للعبادة".

وأوضح عبد الرزاق أن "البعثة البريطانية المنقبة والفريق العراقي الذي يرافقها، عثرا أيضًا على العديد من اللقى الاثرية المهمة، التي أرسلت إلى المتحف الوطني"، مبينًا أن "بعثة متحف لندن التي يرأسها الدكتور اسبستيان تتوقع أن تعثر على المزيد من الاكتشافات المهمة في هذه المدينة، بعد تجديد العقد الموقع معها لخمس سنوات أخرى، بهدف التوسع في أعمال التنقيب في عدد من المواقع الأثرية في المحافظة".

ولفت مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار إلى أن "الاستقرار الأمني والاجتماعي الذي تنعم به المحافظة كان عامل جذب للعديد من فرق التنقيب الأجنبية، التي ترغب باكتشاف المزيد من المدن والقرى السومرية التي تضم مواقع فريدة لأقدم حضارة بشرية عرفها العالم".

وكشف عن "وصول خمس بعثات أجنبية إلى المحافظة مطلع الشهر المقبل".

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