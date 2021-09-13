قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/09/13 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الاثنين، (13 أيلول 2021) حسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,550 ….السعر في اغلب صيرفات بغداد شراء 147,000 بيع 148,000 —————————————— اربيل – بورصة 147,650 —————————— البصرة – بورصة 147,500 ——————————— السليمانية – بورصة 147,700

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