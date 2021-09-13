2021/09/13 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت إثر 13 شهراً من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، عقد أول اجتماعاتها ،فيما تنتظرها مهمات صعبة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها منذ تشكيلها برئاسة نجيب ميقاتي المركز الخبري الوطني.

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