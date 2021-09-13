كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا طويل المدى

2021/09/13 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سونغي هوانغ أعلنت كوريا الشمالية الإثنين أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى من طراز “كروز” خلال نهاية الأسبوع ما أثار قلق واشنطن إزاء “التهديدات” التي يشكلها ذلك على الدول المجاورة.وقال البنتاغون في بيان إنّ “هذا … Readmore

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