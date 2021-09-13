حاربت زوجته السرطان لمدة 12 عامًا.. لكن كورونا قتلها في 8 أيام فقط

2021/09/13 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلة CNN، إلي ريف، تزور مقاطعة كارتر بولاية ميزوري الأمريكية، حيث ينتشر فيروس كورونا عبر المدن بين الأمريكيين غير المطعمين.

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