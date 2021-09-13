2021/09/13 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد خبراء عراقيون أن السياسية الأمريكية الخاطئة والقائمة على التدخل العسكري التي اتبعتها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر قبل 20 عاما أدت إلى انتشار الإرهاب والفوضى وترسيخ جذورهما في العراق والشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم.وقبل عشرين عاما، استغلت الولايات المتحدة أحداث 11 سبتمبر لشن عمليات واسعة، لمكافحة الإرهاب، في منطقة الشرق …

ظهرت المقالة بعد 20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر..



فشل يتلو آخر للولايات المتحدة في العراق أولاً على النور نيوز.

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