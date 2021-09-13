لجنة الكشافين تختار اللاعبين الموهوبين من دوري الأشبال

2021/09/13 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاختارت لجنة الكشافين في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، عدداً من اللاعبين الموهوبين من مباريات دوري الأشبال، وذلك عبر المدربين الكشافين العاملين في اللجنة.وقالَ رئيس لجنة الكشافين داود العزاوي في بيان للتطبيعية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" اللجنة حددت ملعب (مركز الموهبة في ملعب الشعب الدولي) ليكون مسرحاً لاختيار اللاعبين، يوم الخميس المقبل الموافق 16/9/2021 ، عند الساعة الخامسة عصراً، ومن المؤمل أن يتم انتقاء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار وفقاً لمعايير فنية خاصة".واضاف العزاوي، أن" اللجنة تواصل عملها المضني لانتقاء الخامات والمواهب المنتشرة في عموم العراق بغية صقل موهبتهم وتقديمهم للمنتخبات الوطنية، مع غرس المفاهيم الكروية الصحيحة لديهم، لتهيئة جيل واعد يضم مواهب يمكن أن تكون النواة الحقيقية لكرتنا مستقبلاً، إذ وضعنا منهاجاً طويل الأمد ، سيكون خارطة الطريق لهذه المواهب والخامات الفتية التي نأمل منها خيراً في الأيام المقبلة".

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