دولة المعارضة .. دولة الموالاة

2021/09/13 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

الانظمة الديمقراطية التي سبقتنا بعقود

او حتى سنوات حلقت بجناحي المعارضة

والموالاة ووصلت بهما الى علياء الهدف

الاسمى المتمثل بتحقيق مفهوم "دولة

المواطنة".

من رحم هكذا دولة انتظ

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