السجن لضباط رافقوا مرشحين في حملاتهم الدعائية

2021/09/13 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة تأمين الانتخابات تضمن أمن المراقبين والإعلاميين.

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