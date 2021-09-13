إعلامية لبنانية معروفة تهنئ القيصر الساهر بعيد ميلاده بطريقتها الخاصة - عاجل

2021/09/13 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قامت إعلامية لبنانية معروفة، بتهنئة قيصر الاغنية العربية كاظم الساهر، بطريقتها الخاصة.

وقامت الإعلامية اللبنانية المعروفة منى أبو حمزة، باستذكار عيد ميلاد قيصر الاغنية العربية المطرب العراقي كاظم الساهر، بنشر فيديو على حسابها في (تويتر)، عبارة عن لقاء تلفزيوني قديم أجرته مع الساهر، وقالت له فيه: ان الكلام معك ممتع ، وانت "كلك على بعضك حلو" في إشارة الى اغنيته المشهورة التي تحمل نفس الاسم، فيرد عليها الساهر ليغني لها الاغنية".

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