باسم خشان يعلن تمسكه بما قاله بشأن الصدر: ادعاء منافق (فيديو)

2021/09/13 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن النائب باسم خشان، اليوم الإثنين، تمسكه بما قاله بشأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان خشان، قد وصف في لقاء تلفزيوني أمس الأحد، ادعاء الصدر بشأن الإصلاح بـ"الادعاء المنافق".

وأثار تصريحه رد فعل غاضب من قبل اتباع التيار الصدري، لا سيما قرب منزل خشان في محافظة المثنى.

و وجه قائد سرايا السلام ابو ياسر، اليوم الاثنين، بضبط النفس بشأن (فاقد الأدب)، حسب قوله.

وقال ابو ياسر في بيان تلقته (بغداد اليوم): " وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ، فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ، على الجميع من ابناء سرايا السلام الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع".

واضاف : "لازلنا نتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية بما لايخرج عن تربية ال الصدر لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابه من اعداء ال الصدر والذي لازال منطقهم نفس المنطق الاموي في عاشوراء ( بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين)".

فيما اطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، تغريدة جديدة.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): "التيار الصدري عائلتي".

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