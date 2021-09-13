2021/09/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، الى محافظة صلاح الدين للوقف على اخر المستجدات الأمنية فيها.

وذكر المكتب الاعلامي للاسدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل الى محافظة صلاح الدين للوقف على اخر المستجدات الأمنية فيها ومتابعة الخطط الخاصة بتأمين الحماية اللازمة للزائرين والمراكز الانتخابية وكذلك تنسيق الجهود بين الاجهزة الامنية والحكومة المحلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استكمالا لسلسلة جولاته الميدانية .. الأسدي يصلُ الى صلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استكمالا لسلسلة جولاته الميدانية .. الأسدي يصلُ الى صلاح الدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).