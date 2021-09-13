عون يلتقي الحكومة اللبنانية.. وقرار بصرف 1.1 مليار دولار من

2021/09/13 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها ستتسلم 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، في 16 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

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