سعادة مصطنعة

2021/09/13 | 11:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأكون سعيدًا هذا الصباح

وأفرك اللحظة الباردة بكفيَّ لتدفأ

وأجمع من اصفرار الشمس معنى، وأقول: مرحى!

هذه النسمة التي تدغدغ كتفيَّ قادمة من البستان

هذا الماء يُذهب مع النعاس كآبتي

وهذا الفطور الساخن سيمنحني الصباح.

سأكون سعيدًا حتى المساء

أصغي لأغنية من الأمس، وأنسب الحزن إلى الماضي

أشاهد فيلمًا يخلو من الحيرة والضعف والوحدة

سأقفز إلى الأعلى مرارًا ولن يثقلني صدري

صدري خفيف، وقلبي هادئ كحمامة

وأنا مع بزوغ الفجر لا أشعر بالأرق.

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