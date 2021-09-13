رد فعل الحكومة السعودية على وثائق 11 سبتمبر التي نشرتها الـFBI

2021/09/13 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أول ما يُتوقع أن يكون عدة وثائق تتعلق بتحقيقه في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والاشتباه في دعم الحكومة السعودية للخاطفين، بعد أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن.

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