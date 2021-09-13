2021/09/13 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى جرم التلاعب بالبطاقة الانتخابية.وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن تفاصيل جديدة لترصين العملية الانتخابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن تفاصيل جديدة لترصين العملية الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن تفاصيل جديدة لترصين العملية الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).