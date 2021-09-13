وزير الداخلية يزور محافظتي كربلاء والنجف للاطلاع على استعدادات تأمين الزيارة الأربعينية

2021/09/13 | 12:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ناقش وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الأحد، في محافظة كربلاء المقدسة، خطة واستعدادات زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وذكر مكتبه في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الأخير وصل، الى محافظة كربلاء المقدسة، على رأس وفد امني ضم رئيس اركان الجيش و نائب قائد العمليات المشتركة وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من الضباط، فيما كان في استقباله هو والوفد المرافق له محافظ كربلاء المقدسة وقائد العمليات وقائد شرطة المحافظة».

وزار الغانمي، قيادة عمليات كربلاء، وعقد اجتماعاً في مقر القيادة مع جميع القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث جرت مناقشة الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة والخطط المعدة لهذا الغرض وتوزيع المسؤوليات والمهام والواجبات على القطعات المشاركة والساندة على الصعيدين الأمني والخدمي.



كما واصل وزير الداخلية جولته الميدانية للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين «عليه السلام»، فبعد ان زار محافظة كربلاء، توجه رفقة الوفد المرافق له الى النجف لكونها من المدن التي ستشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه المناسبة أيضاً.



وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان الغانمي عقد اجتماعاً ضم جميع القيادات الأمنية هناك، لمناقشة الإجراءات الأمنية ومراجعة الخطط الخاصة بتأمين هذه المناسبة بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط.



واكد الغانمي على أهمية الالتزام التام بالواجب والعمل على تأمين جميع المناطق والمدن وتوفير الخدمات خاصة في الطرق التي يسلكها الزائرون.



وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له نائب محافظ النجف وقائد شرطة المحافظة.

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