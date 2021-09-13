وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يلتقي مواطنين ويوجه بإنجاز دعاواهم

2021/09/13 | 12:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

التقى الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس الأحد، بمجموعة من المواطنين بعد ان تقدموا بشكاوى ومناشدات بالمقابلات التي جرت الاسبوع الماضي حيث تم استدعاؤهم مع ضباط التحقيق المسؤولين عن هذه الدعاوى وتم اتخاذ جملة من الاجراءات القانونية والادارية من قبل الوكيل والايعاز اليهم بانجازها خلال فترة محددة.



من جانبهم، عبر المواطنين الكرام عن مدى شكرهم وامتنانهم للسيد وزير الداخلية والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة على الاهتمام الذي يولوه في سبيل انجاز معاملاتهم وطلباتهم.



لى ذلك، افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاحد، القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في العاصمة بغداد. وذكرت الوكالة ان «مديرية مكافحة الإجرام في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية تنوعت بين جرائم القتل، والتزوير، والسرقة». وأشارت المديرية الى «ضبط ثلاث عجلات، والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة إجرام المدائن، والبياع، ومكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة». ونوهت الى «قيامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

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