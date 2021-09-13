استنفار امني واسع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين .. هذه التفاصيل

2021/09/13 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي مطلع، الاثنين، عن استنفار امني واسع على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بعد هجوم حاوي العظيم الدامي.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم في حالة استنفار شاملة لكل القطعات والتشكيلات الامنية بعد هجوم شنه داعش في ساعة متاخرة من مساء يوم امس استهدف نقاط لجيش ما ادى الى استشهاد 3 جنود واصابة 2 اخريين".

واضاف، ان "حالة الاستنفار رافقها تمشيط لبعض الاهداف في محيط النقاط المستهدفة لتعقب خلايا داعش بالاضافة الى مسح جوي من خلال الطائرات المسيرة"، لافتا الى "ماحدث يوم امس خرق امني كبير تم احتواءه بعد نصف ساعة من حدوثه بعد وصول تعزيزات قتالية ".

واشار الى ان" اجتماع امني موسع سيعقد اليوم من اجل دراسة الموقف الامني في حاوي العظيم وسبل منع تكرار الخروقات الدامية".

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