وزير الداخلية يرسل تعزيزات عسكرية لناحية ساخنة امنيا في ديالى

2021/09/13 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن بدء وزارة الداخلية فعليا بتطبيق تعهداتها في دعم ناحية ساخنة في المحافظة، مشيرا الى ان الوزير وجه بارسال تعزيزات عسكرية للناحية.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لـ( بغداد اليوم)، ان "وزارة الداخلية بدأت بتطبيق فعلي لتعهداتها التي قطعتها لمعتصمي ناحية العبارة والادارة المحلية في دعم امنها بعد سلسلة خروقات ضربت الناحية في الاسابيع الماضية وادت الى سقوط ضحايا".

واضاف، ان "الوزارة اعطت اوامر فورية بتعزيزات قوامها سرية قتالية للناحية ودعم نقاط المرابطة فيها ، خاصة في عمق البساتين واعادة الانتشار وتفعيل اكبر للجهد الاستخباري لافتا الى ان الخطة تجري باشراف مباشر من قبل وزير الداخلية".

واشار الى ان" تطبيق تعهدات وزارة الداخلية اعطى رسائل طمانة للاهالي بعد ايام صعبة مروا بها بفعل العمليات الارهابية المتكررة لافتا الى ان وضع البساتين حاليا افضل من الناحية الامنية".

وكانت ناحية العبارة شهدت اعتصام سلمي شعبي مفتوح استمر 5 ايام متتالية احتجاجا على تكرار الخروقات قبل ان ترسل وزارة الداخلية وفد رسمي تعهد بدعم عاجل للاوضاع الامنية من خلال خطة مدروسة بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى.

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