التيار الصدري يكشف تحركاته ضد 'باسم خشان': خالف القواعد!

2021/09/13 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عضو التيار الصدري عصام حسين، الاثنين، النائب باسم خشان اثر وصفه لبعض مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر بـ "المنافقة".

وذكر حسين في تصريح لـ NRT عربية، (13 ايلول 2021)، ان "باسم خشان شخص غير متزن وتصريحاته لاتمت باي صلة بمقتدى الصدر و التيار الصدري"، لافتا الى ان "قضيته مع رئيس البرلمان الذي حرمه من المقعد البرلماني واضطره ان يذهب الى القضاء".

واضاف، "لقد رفعنا دعوى قضائية ضد الخشان، وسنحرمه وبشكل قانوني من المقعد البرلماني لانه خالف قواعد و قوانين المفوضية".

واوضح حسين، انه "قبل شهر من الان تهجم هذا الشخص على التيار الصدري و رفعنا ضده دعوى قضائية ولكن مقتدى الصدر اوعز بسحب الدعوى حرمة للاهله وعشيرته، لكن منذ يوم امس ونحن نحاول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والاحتجاجات السلمية امتصاص غضب التيار الصدري واستطعنا ذلك".

وفي وقت لاحق، اصدر النائب باسم خشان توضيحا مرئيا، أكد فيه أن حديثه كان يخص بعض المواقف لزعيم التيار الصدري التي تتصف بـ "النفاق" ولم يكن في كلامه أي استهداف لشخص الصدر.

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