طقس العراق.. تحذيرات من موجة غبار في هذه المناطق

2021/09/13 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأثنين، تصاعد الغبار بدءا من الخميس.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 ايلول 2021)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة في بغداد 39 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة في محافظتي البصرة وميسان 42 درجة مئوية".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم الاربعاء سيكون صحواً، ولا يوجد تغيير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم في عموم البلاد".

واوضح، أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط في الاقسام الشرقية منها (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ومدى الرؤية (8-10) کم وفي الغبار(4-6)كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا ولا تغير في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س،ومدى الرؤية (8-10)كم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الجمعة سيكون صحوا، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) کم/س تنشط في الاقسام الشرقية منها الى(20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ،ومدى الرؤية(8-10)كم وفي الغبار (4-6)كم".

N.A

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