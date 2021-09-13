الكاظمي يختتم زيارة ناجحة الى إيران ويعود الى ارض الوطن

2021/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان رئيس الوزراء قد وصل الى العاصمة الإيرانية طهران صباح الاحد في زيارة رسمية بحث خلالها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدداً من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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