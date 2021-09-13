2021/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الانتخابات فرصة للعراقيين ويجب ان تكون نزيهة كي تنتج حكومة مقتدرة تعمل على تسخير موارد البلد.

وقال صالح في تصريحات صحفية إن المرحلة القادمة في العراق حاسمة، مؤكدا وجود خلل بنيوي في منظومة الحكم تتطلب الانطلاق نحو الإصلاح.

وأشار صالح الى ان الحراك الشعبي جاء على خلفية البؤس والحرمان ورفض العراقيين لانتهاك بلدهم، مشددا على ان الوضع الحالي في العراق غير مقبول، ويجب ان يحظى المواطنون بنظام حكم رشيد يضمن لهم حياة كريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: الانتخابات “فرصة للعراقيين” ويجب ان تكون نزيهة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: الانتخابات “فرصة للعراقيين” ويجب ان تكون نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).