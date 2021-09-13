وزارة التخطيط: تشكيل لجنة مصغرة للمضي بتشريع موازنة 2022

2021/09/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، تشكيل لجنة مصغرة للمضي بتشريع موازنة الفين واثنتين وعشرين.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان في تصريح إن اللجنة الاستراتيجية لإعداد موازنة العام المقبل وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن جميع الوزارات والمحافظات قدمت رؤاها الاستراتيجية لعام الفين واثنتين وعشرين اضافة الى موازنات السنوات الثلاث المقبلة, منوها الى السعي نحو المضي في مسارات اصلاحية لملف الموازنة العامة وهيكلية الانفاق والايرادات.

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