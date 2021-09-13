تبرعات بالملايين لأكسفورد وكامبريدج.. اتهامات لشركة هواوي باختراق الجامعات البريطانية

2021/09/13 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "التايمز" أن شركة هواوي للاتصالات متهمة بـ "اختراق" مركز كامبريدج للإدارة الصينية التابع للجامعة البريطانية بعد أن تبين أن معظم أكاديميي المركز لديهم علاقات مع الشركة الصينية.

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