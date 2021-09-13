2021/09/13 | 12:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكردستاني الإيراني: طهران جددت قصف مناطق شمال أربيل اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/13 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني الإيراني: طهران جددت قصف مناطق شمال أربيل اليوم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني الإيراني: طهران جددت قصف مناطق شمال أربيل اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).