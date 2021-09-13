2021/09/13 | 12:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة ضد برلماني عراقي شكك بمساعي مقتدى الصدر "الإصلاحية" (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/13 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة ضد برلماني عراقي شكك بمساعي مقتدى الصدر "الإصلاحية" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة ضد برلماني عراقي شكك بمساعي مقتدى الصدر "الإصلاحية" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).