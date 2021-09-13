2021/09/13 | 13:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ndWyHvVpNUQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة عبر كاميرا ناس وناس للكاظمي من أسرى حرب الخليج... معاملاتنا معطلة!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدة عبر كاميرا ناس وناس للكاظمي من أسرى حرب الخليج... معاملاتنا معطلة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).