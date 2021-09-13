العراق يترك 43% من المساحات الصالحة للزراعة دون استثمار.. 11 مليون دونم خصب “مهمل”

2021/09/13 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مايقارب نصف المساحات الشاسعة الصالحة للزارعة في العراق متروكة دون استثمار، هذا ماتظهره ارقام وزارة الزراعة، في مؤشر واضح على تدهور القطاع الزراعي في البلاد التي تعتمد على الاستيراد باوقات كثيرة في الوقت الذي تمكنها هذه المساحات الصالحة للزارعة فضلا عما يمتلكه من نهرين من التحول الى بلاد مصدر للمزروعات الى دول الخارج.

واكدت وزارة الزراعة، مؤخرا ان هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الغذائية من دون الحاجة الى الاستيراد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في حديث صحفي، ان “هناك 26 مليون دونم من الاراضي الجاهزة للزراعة في العراق، وهذه المساحة تكفي لسد حاجة العراق كليا من المحاصيل الزراعية وبالشكل الذي لا يتم اللجوء فيه للاستيراد من الخارج”.

ولفت الى ان المشكلة تكمن في “عدم وجود ادارة صحيحة للمياه في العراق مما تسبب بعدم استثمار الكثير من الاراضي في الزراعة”، مشيرا الى ان “العالم تطور كثيرا بشأن طرق ارواء المزروعات بما يسمى بالإرواء المغلف”.

وبشأن استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، اوضح النايف “المنافذ الحدودية تحتوي على محاجر نباتية وبالتالي فان اي محصول زراعي يدخل يتم فحصه بشكل كامل”.

وبين ان “بعض المنافذ غير مسيطر عليها ولا يوجد فيها محاجر نباتية، وبالتالي تدخل عن طريقها محاصيل نباتية غير مفحوصة ولا تصلح للاستهلاك البشري”.

واضاف ان “وزارة الزراعة لديها روزنامة زراعية تتحكم في الاستيراد والتصدير من المنتج المحلي وهو ما تعمل عليه معظم بلدان العالم”، مبينا ان “المطالبات بفتح الاستيراد بشكل كامل يعني انهاء القطاع الزراعي”.

57% فقط مستغلة

ووفقًا لرقم وزارة الزراعة حول الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة البالغة 26 مليون دونم، يظهر تصريح سابق للزراعة ان المساحة التي زرعت خلال الخطة الشتوية السابقة بلغت 15 مليون دونم، مايعني ان العراق يزرع 57% فقط من اراضيه الصالحة للزراعة فيما يترك 43% دون استثمار والبالغة 11 مليون دونم.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري في تصريحات سابقة إن “خطة الاستزراع الشتوية الأخيرة قسمت المساحات بحدود 5 ملايين دونم لمحصول الحنطة و400 ألف دونم لمحصول الشعير و 200 ألف دونم لمحاصيل الخضراوات المختلفة”، مشيراً الى أن “هناك مساحات بحدود تسعة ملايين ونصف المليون دونم في المناطق الديمية ،بالإضافة الى المناطق التي تعتمد على الري التكميلي والآبار والمرشات”.

وأوضح أن “الوزارة لديها 15 مليون دونم تمت زراعتها خلال الخطة الشتوية”، مبيناً أن “الاستعدادات تجرى حالياً في مديريات الزراعة بالمحافظات لإعداد خطة الاستزراع الصيفية ،وأن وزارة الموارد المائية بلغت بتوفير حصة كاملة للموسم الزارعي الصيفي لمحصول الشلب والذرة الصفراء ،بالإضافة الى محاصيل الخضر المختلفة ،وستوزع هذه المساحات المروية على مديريات الزراعة والمحافظات التي تم إقرارها رسمياً”.

وبين أن “وزارة الزراعة تمنح موافقات للتصدير ما يفيض عن حاجة السوق المحلية وتلقينا بهذا الصدد طلباً لتصدير الطماطم والبطاطا والتمر الى دول الجوار”.

اما في الموسم الصيفي فأن المساحات المشمولة بالزراعة بلغت فقط ١٨٦١٥٨٧ دونماً، اي قرابة مليوني دونم فقط، مايعني 7% فقط من المساحات الصالحة للزراعة.

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