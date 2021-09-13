ضبط حالات تلاعب وسرقات خلال نقل الوقود لمحطات الكهرباء في نينوى

2021/09/13 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وسرقات للوقود أثناء عمليات نقله إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائيَّة في محافظة نينوى.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون مع مُديريَّة شرطة النفط والجهات الأمنيَّة في المُحافظة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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