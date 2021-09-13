الداخلية تؤكد استمرار طباعة البطاقات الوطنية

2021/09/13 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أسباب تأخر أصدار البطاقات للمراجعين، مؤكدة عدم توقف طباعة البطاقة الوطنية.

وقال معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد ناجي الشمري إن “إكمال معاملة البطاقة الوطنية تمرُّ بعدة اجراءات الكترونية، وعند إنجازها من الدائرة الفرعية ستروَّج لمركز البيانات الرئيس لتدقيها وأخذ عدة بيانات الكترونية من الشخص الذي سيحصل على البطاقة”.

وعن أسباب تأخر أصدار البطاقة الوطنية، أوضح أن “هناك زخماً عالياً جداً من قبل كافة دوائر العراق، إذ كانت عام 2020 توجد 218 دائرة، لكن حاليا 336 دائرة”، مبيناً أن “كل هذه الاعداد من الدوائر تروج معاملات المراجعين عن طريق الدوائر الفرعية المسجل فيها قيد المواطنين”.

وأكد أن “طباعة البطاقات الوطنية لم تتوقف”، لافتاً إلى أنه “في ظل جائحة كورونا كانت تروج المعاملات ولم تتوقف على الاطلاق ولغاية الان”.

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