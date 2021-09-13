لجنة الامن تكشف عن رقم فلكي للضباط الدمج في وزارتي الداخلية والدفاع

2021/09/13 | 13:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، عن وجود الآلاف من ضباط "الدمج" في المؤسسات الامنية العراقية، مؤكدة انهم جاؤوا عبر الخدمة الجهادية.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، في حديث متلفز تابعه NRT عربية (13 أيلول 2021)، ان "وزارة الداخلية تحتوي على اكثر من 20 الف ضابط دمج، وكذلك الامر في وزارة الدفاع"، مبينا أن "العديد من هؤلاء الضباط اصبحوا برتبة عميد وعقيد رغم عدم امتلاكهم للخبرة والدراية والمعلومات العسكرية".

واضاف ان هناك "العديد ايضا من الضباط الدمج الذين تسنموا الرتب رغم عدم استحقاقهم لها"، لافتا الى ان هذه الشريحة من الضباط فيها عدة مشاكل بسبب "ولاءاتهم للاحزاب وافتقارهم للمهنية..



وهذه الامور يمكن حلها عبر تقاعدهم وخروجهم من المؤسسة العسكرية".

وتابع، "حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء نموذجا على عدم مهنية بعض المنتسبين وجهلهم بالتعامل مع المواقف كونهم لا يمتلكون تثقيفا عسكريا ولا ضبطا".

ولأفت الى ان "بعض الضباط لا يمتلكون سيطرة على عناصرهم داخل مراكز الشرطة"، فيما اكد ان "العديد من الضباط المهنيين يعانون من ضغوطات حزبية عبر تكليفهم ببعض الامور وهذا اصبح شبه عرف لدى السياسيين، بالرغم من التحسن الجزئي في المنظومة الامنية".

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