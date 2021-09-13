اسعار صرف الدولار وسط وجنوب العراق - عاجل

2021/09/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

سجلت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية وسط وجنوب البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار حسب الصيرفات المنتشرة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بلغ

شراء 147.350 بيع 147.750

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