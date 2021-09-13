2021/09/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتذاره لمدير اخبار قناة البغدادية الصحفي الرائد طه خليل، بسبب اعتقاله من قبل قوة امنية في السابع والعشرين من آب الماضي.

وقال مدير اخبار القناة طه خليل لـ (بغداد اليوم)، انه التقى بـ "الكاظمي في احدى المناسبات، وتحدثنا عن احداث اعتقالي، وغلق قناة البغدادية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، وما تبعها من تداعيات، وابلغني انه لم يكن يعلم بهذه الأمور وعلم بها مؤخرا".

وأضاف، ان "الكاظمي اعتذر عن هذه الإجراءات التي أدت الى اعتقالي وغلق قناة البغدادية، وتعهد بالعمل على إعادة افتتاح مقرها في بغداد، وابدى تقديره الكبير لكل الجهود الإعلامي التي تقوم بها كافة وسائل الاعلام".

وأوضح، ان "الكاظمي قال بالنص : انا مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، اعتذر ..



اعتذر ..



اعتذر لك، مشيرا الى ان هذا الاعتذار قاله امام جمع من مدراء القنوات الإعلامية التي كانت حاضرة باللقاء".

واكد خليل، ان "الكاظمي دعاني شخصيا كممثل عن قناة البغدادية، لاجتماع من المقرر عقده يوم الخميس المقبل، يجمع ممثلين من هيئة الاعلام والاتصالات والقنوات الفضائية من التي لديها مع الهيئة مشاكل، لمناقشة التراخيص والمشاكل العالقة بين الهيئة والقنوات الفضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعتذر لصحفي رائد بسبب اعتقاله ويتعهد بالعمل لاعادة فتح مقر قناة فضائية اغلقتها هيئة الاعلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعتذر لصحفي رائد بسبب اعتقاله ويتعهد بالعمل لاعادة فتح مقر قناة فضائية اغلقتها هيئة الاعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).