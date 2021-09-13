2021/09/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراقي.

وأوضحت السفارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "العراق يحتل مكانة بارزة في تاريخ العالم كونه يعد منشأ الكتابة، والعجلة، واختراعات أخرى لا حصر لها".

وأضاف أن " الحكومة الأمريكية خصصت أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراق الوطني والعالمي الثمين من خلال ترميم المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تخصص 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على التراث العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تخصص 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على التراث العراقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).