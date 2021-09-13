افغانستان السؤال (2) - حمدى عبد العزيز

#حمدى_عبد_العزيز المصيدة الأفغانية هي التحدي الأخطر علي الإطلاق لمشروع الطريق والحزام الصيني ، وإن اجتازته الصين فإن ذلك يعني هزيمة أمريكا وانقلاب السحر علي الساحر كما يقولون ، وفي نفس الوقت بقاء روسيا كدولة عظمي لها حظوظ احتلال مكانة قطبية في العالم ، وهذه نتائج ربما إذا ماتحقق فيها الإفلات الصيني الروسي الإيراني الباكستاني من هذه المصيدة الجيوسياسية الكبري ..
لكان ذلك يعني تسارع عقارب عداد التراجع الأمريكي علي ن ......
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