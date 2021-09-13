تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (6) - تاج السر عثمان

2021/09/13 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ضعف الدور للعمال في ثورة ديسمبر 1 كان من نواقص ثورة ديسمبر ضعف الدور القيادي للطبقة العاملة، رغم مشاركة موكب العمال في المدن والمناطق الصناعية يوم الأحد 24 مارس 2019 الذي رصدناه في وقته ، واعطي دفعة قوية للثورة ، وكان من أسباب ضعف الدور القيادي للعمال في الثورة استهدافهم الكبير من النظام الإسلاموي الطفيلي الذي دمر المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية وشرد الالاف من العاملين ......





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