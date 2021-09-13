محاسبة تكاليف (المعضلية): محاسبة تكاليف النوعية/الجودة، مثالا* - صباح قدوري

2021/09/13 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صباح_قدوري مقدمة:ان التطور والتقدم الفني والتكنلوجي والمعلوماتي، الذي يشهده عالمنا المعاصر في وسائل الإنتاج لشركات الكبرى ذات الانتاج الواسع والمتنوع، ينعكس اثره على نظم المعلومات المحاسبية، ومنها نظام محاسبة التكاليف، ليصبح جزءا من نظم المعلومات الاقتصادية، بمفهوم الكمي والضبط المعلوماتي Cybernetics and Informatics) )، وذلك لإنتاج البيانات والمعلومات المحاسبية بشكل تقارير دورية، وتزويد المستويات ال ......





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