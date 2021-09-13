امريكا تدعم العراق بـ40 مليون دولار للحفاظ على تراثه الوطني

2021/09/13 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين، دعم العراق بـ 40 مليون دولار للحفاظ على التراث العراقي الوطني.

وقالت السفارة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يحتل مكانة بارزة في تاريخ العالم كونه يعد منشأ الكتابة، والعجلة، واختراعات أخرى لا حصر لها".

واضافت: "خصصت الحكومة الأمريكية أكثر من 40 مليون دولار للمساعدة في الحفاظ على تراث العراق الوطني والعالمي الثمين من خلال ترميم المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد".

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